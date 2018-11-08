В Украине пока нет циркуляции гриппа, лабораторные подтверждения наличия вирусов гриппа отсутствуют, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Так, на 44-й неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, характерном для начала эпидемического сезона. Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 349,2 на 100 тыс. населения, что на 32,7% меньше эпидемического порога по Украине.

В течение отчетной недели ОРВИ заболело 147 407 человек, из них 67,7% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 5,2% и 10,3% соответственно.

По данным дозорного эпиднадзора за неделю зарегистрировано 38 случаев гриппоподобного заболевания и 14 случаев тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа нет.

В Украине отсутствует географическое распространение гриппа и ОРВИ и низкая интенсивность эпидемической активности без превышения эпидемических порогов.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 41200 человек. Среди всех привитых удельный вес детей составляет 24%.