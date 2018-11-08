Министр юстиции Словацкой Республики Габор Гал (партия Most-Hid) во вторник 6 ноября подписал решение о разрешении на экстрадицию Владимира Гласнера, которого в Украине подозревают в терроризме и других тяжких преступлениях. Об этом сообщает Mukachevo.net.

«Поскольку все юридические требования о передаче этого гражданина Украины были выполнены, и он сам согласился с этим вопросом, моя роль очень проста. Я просто подписал документы», - сказал он.

Экс-руководитель закарпатского «Правого сектора» Владимир Гласнер имел постоянное место жительства в Кошице и был арестован словацкой полицией по просьбе украинского отделения Интерпола. Находился под стражей с 18 июня 2018 года.

20 июля Украина заявила требование о его выдаче и экстрадиции.

Разрешение на арест Гласнера украинский суд предоставил по подозрению в совершении различных тяжких преступлений: умышленное нанесение телесных повреждений, угрозы убийства, незаконный захват и удержание в заложниках, бандитизм, терроризм, нападения на государственных должностных лиц и других преступлениях.

По сообщению представителя региональной прокуратуры Кошице Милана Филичко «были обнаружены обстоятельства в соучастии Владимира Г. в 2014 и 2015 годах в организации преступной группы и совершении ряда особо тяжких преступлений на территории Украины».

За эти преступления мужчине грозит тюремное заключение до 15 лет.

Следует отметить, что задержанный отказался признавать себя виновным и назвался журналистом. В Украине он больше известен как экс-спикер и один из руководителей «Правого сектора» в Закарпатской области.

Ранее словацкий суд отклонил запрос сестры Гласнера, которая хотела взять его на поруки. Кроме этого, суд не согласился отпустить мужчину под залог и домашний арест в присутствии представителя правоохранительных органов.