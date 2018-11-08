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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Европейского Совета Дональда Туска за сильные месседжи на защиту Украины против российской агрессии. Политики встретились в рамках второго дня визита Порошенко в Хельсинки, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Президент Евросовета отметил усилия Президента Украины по внедрению реформ и приветствовал достижение важной договоренности с Международным валютным фондом, которая будет способствовать макроэкономической стабилизации в Украине», - говорится в сообщении.

В контексте подготовки к выборам в Украине и Европейском Союзе в 2019 году Порошенко и Туск признали необходимость усиления координации усилий Украины и ЕС в противодействии внешнему вмешательству со стороны России путем кибератак, дезинформации и подрывной деятельности.
ForUm

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