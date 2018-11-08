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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О прилегающей зоне Украины».

За принятие соответствующего законопроекта № 8361 в первом чтении проголосовали 238 депутатов при 226 минимально необходимых, сообщает Укринформ.

«Он позволит установить прилегающую зону Украины в 24 миле, что фактически в два раза увеличивает морскую акваторию, которую ныне способны патрулировать наши морские отряды и военно-морские силы. Этот законопроект направлен на существенное сокращение контрабандного трафика в Черном море, он предотвратит нарушение государственной границы, положительно повлияет на ситуацию безопасности и защитит экономический суверенитет нашего государства», - отметила автор законопроекта Ирина Фриз.

Законопроект запрещает отключение автоматической идентификационной системы на судах с целью усиления контроля в акватории Черного моря.

«Он позволяет нашим пограничникам и военно-морским силам качественно и эффективно повысить контроль нашей акватории», - подчеркнула Фриз.

Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что соответствующий законопроект имплементационный, позволяет расширить территорию контроля территориальных вод.

Напомним, 12 октября Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о защите интересов Украины на юге и востоке, а также в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.
ForUm

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