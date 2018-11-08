Генеральной прокуратурой Украины обнаружено систематические нарушения законодательства и прав осужденных в Житомирской исправительной колонии № 4.



По результатам внеплановой проверки по обращениям более 60 заключенных, проведенной сотрудниками профильного управления Генеральной прокуратуры Украины в Житомирской исправительной колонии № 4 выявлены многочисленные систематические нарушения прав осужденных, требований уголовно-исполнительного законодательства и незаконные действия с признаками уголовных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Условия проживания, труда, лечения заключенных не соответствуют требованиям законодательства, международным стандартам и по большинству показателей могут расцениваться как бесчеловечное обращение с людьми», - говорится в сообщении.

В течение последних двух лет осужденные необоснованно использовались для выполнения работ без заключения трудовых договоров, большое количество заключенных даже не получали зарплаты. В государственный бюджет не уплачивается единый социальный взнос, не принимаются меры по перечислению средств для погашения убытков, причиненных преступлениями и по исполнительным листам, в том числе по уплате осужденными алиментов.

В учреждении не осуществлялось лечение заключенных. Отсутствуют необходимые лекарства и средства для оказания медицинской помощи. Медоборудование непригодно для использования или его нет вообще. Большинство жилых, бытовых и производственных помещений находятся в антисанитарном состоянии, нуждаются в ремонте и обновлении.

На фоне указанных нарушений установлено наличие определенной системы незаконного влияния на узников группы осужденных из числа злостных нарушителей режима, которые пытались возродить воровские традиции и минимизировать влияние органов государственной власти. Привлекает внимание тот факт, что подавляющее большинство так называемых воровских авторитетов являются выходцами из других стран, некоторые из них не владеет ни украинским, ни русским языками в достаточной мере.

«Некоторым из них в учреждении созданы улучшенные условия проживания, оборудована отдельная комната со всеми удобствами, индивидуальным отоплением, гражданскими мебелью и бытовыми приборами. Указанное помещение закрывается на замок, ключи от которого были не у администрации учреждения, а у одного из самых рьяных нарушителей режима», - подчеркнули в ГПУ.

В течение последних 2 лет руководством учреждения не принимались предусмотренные законом меры воздействия в отношении лиц негативного толка, дестабилизирующих обстановку в учреждении. Значительное количество из них имеет от 25 до 65 взысканий, но до сих пор по ним не решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст. 391 УК Украины.

В одном из производственных помещений сотрудники ГПУ обнаружили замаскированный тайник с 4 ножами, которые по их признакам и характеристикам можно отнести к холодному оружию.

Установлены многочисленные и долговременные нарушения по осуществлению в ИК № 4 оперативно-розыскной деятельности и противодействия преступности.

Непосредственно во время проверки приняты неотложные меры по устранению выявленных нарушений. В ИК № 4 и УВП № 8 доставлены лекарства на общую сумму более 30 тыс. грн, заключено более 60 трудовых договоров с осужденными, проведена санитарная обработка и уборка в жилых помещениях, лица, содержащиеся в ДИЗО и ПКТ, обеспечены емкостями с питьевой кип кипяченой водой.

Из колонии в другие исправительные учреждения переведены 11 заключенных негативного направления, которые в течение длительного времени дестабилизируют оперативную обстановку, что могло спровоцировать беспорядки и способствовать совершению других преступлений.

По фактам, установленным работниками профильного управления, в прокуратуру Житомирской области направлены материалы по регистрации уголовных производств по ст.ст. 364 (злоупотребление служебным положением), 263 (изготовление, ношение или сбыт холодного оружия), 366 (служебный подлог) УК Украины.

В порядке, предусмотренном ст. 26 Закона Украины «О прокуратуре», готовится документ прокурорского реагирования на имя министра юстиции Украины, письмо прокурору Житомирской области с требованием немедленно принять меры, направленные на повышение эффективности прокурорской деятельности на указанном направлении работы, в том числе путем применения мер дисциплинарного характера в отношении сотрудников органов прокуратуры региона.