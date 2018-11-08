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Соломенский районный суд Киева разрешил НАБУ изъять в нотариальном архиве договоры купли-продажи квартиры и паркоместа в Киеве, которые приобрел лидер Радикальной партии Олег Ляшко, в рамках дела о его незаконном обогащении.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українські Новини.

В ходе досудебного расследования установлено, что Ляшко был владельцем объектов недвижимого имущества - квартиры общей площадью 449,5 кв. м и машиноместа в подземном паркинге площадью 23,6 кв. м.

У следствия возникла необходимость получения документов и информации относительно оснований приобретения Ляшко паркоместа и квартиры и обстоятельств их продажи в дальнейшем.

Кроме того, в ходе расследования возникла необходимость установления происхождения наличных денежных средств, задекларированных Ляшко за 2015 год, в размере 740 тыс. долларов, 90 тыс. евро, 890 тыс. гривен.

НАБУ ходатайствовало о временном доступе к документам частного нотариуса Киевского городского нотариального округа, который, как установлено, прекратил нотариальную деятельность.

Суд согласился с доводами НАБУ и разрешил изъять договоры купли-продажи недвижимости в Киевском нотариальном архиве.
ForUm

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