Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил, что ему поступали предложения для завершения войны на Донбассе «снять вопрос Крыма».

Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

По его словам, одним из вариантов для решения конфликта на Донбассе предлагают официальный отказ Украины от оккупированного Крыма.

«Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, так на кофе-брейковых паузах говорят, что если Украина официально откажется, снимет крымскую проблему, то это может быть серьезная платформа для решения вопросов на Донбассе», - рассказал Марчук.

Представитель Украины в ТКГ отметил, что при этом переговорщики не дают гарантий, что и после этого окончательно вопрос Донбасса будет решен.

«Они говорят, что это не окончательное решение, мол, это личное. Но разговоры ведут со мной не частные лица», - добавил он.

При этом Марчук не уточнил, от кого именно поступают подобные предложения.

Он отметил, что пока не видит компромисса, который бы восприняло украинское общество, и добавил, что пока речь не идет о компромиссе, как таковом, потому что речь идет о соглашении с Путиным и согласие Украины на все условия, которые он выдвигает.

Ранее сообщалось, что переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске близки к безвыходной ситуации, а Россия стремится заморозить конфликт.