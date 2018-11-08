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В Одессе полицейские застрелили подозреваемого в убийстве преподавателя вуза, сообщает пресс-служба облглавка.

Происшествие имело место в Суворовском районе города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленника, который 2 ноября нанес смертельные ножевые ранения одесситу, полицейские установили местонахождение разыскиваемого лица.

Увидев полицейских, 29-летний подозреваемый набросился на них с топором. После неоднократных предупреждений правоохранители  применили табельное огнестрельное оружие. В результате злоумышленник получил ранения, от которых скончался. При осмотре, кроме топора, полицейские обнаружили у мужчины три ножа и пистолет.

Сейчас на месте работают полицейские и работники прокуратуры, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Утром 2 ноября 61-летний преподаватель одного из высших учебных заведений города  шел на работу, его путь к остановке общественного транспорта проходил через кладбище.

Там мужчина получил ножевые ранения от неизвестного. Раненый, он вернулся домой, где встретил соседа, который вызвал медиков, однако преподаватель умер в карете скорой помощи.
ForUm

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