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Мэр Варшавы запретила проведение марша националистов и правых радикалов в день 100-летия независимости Польши. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«Варшава уже достаточно страдала от агрессивного национализма», - заявила мэр Ханна Гронкевич-Вальц.

Организаторы марша же запрет не признают и подали апелляцию в суд.

Ожидалось, что марш соберет более 10 тыс. человек. В прошлом году мероприятие привлекло 60 тыс. участников, многие из которых носили знамена, несущие расистские и ксенофобские лозунги («чистая кровь», «ясный разум» и «Европа будет белой или необитаемой»).

11 ноября поляки отмечают провозглашение независимости от России, Германской империи и Австро-Венгерской империи в 1918 году. 
ForUm

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