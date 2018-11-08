Народный депутат от БПП Олег Барна просит лишить аккредитации при Верховной Раде журналиста Игоря Колтунова, которого он обматерил в кулуарах парламента 2 октября. Об этом говорится в обращении нардепа к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, пишет Детектора медиа.

В частности, Барна просит председателя комитета рекомендовать пресс-службе аппарата ВР прекратить аккредитацию Колтунова «для предотвращения в будущем посещения Верховной Рады Украины этим журналистом».

Барна считает, что журналист непрофессионально выполняет свои обязанности, а его целью якобы является дискредитация нардепов и парламента, а не освещение их работы.

«Считаю недопустимым аккредитацию при Верховной Раде подобных журналистов, целью которых является не профессиональное исполнение своих обязанностей, не объективное освещение работы Верховной Рады Украины как высшего законодательного органа государства, а только дискредитация грязным методами народных депутатов и украинского парламента в целом», - говорится в обращении Барны.

Отмечается, что подобное обращение получила также первый заместитель председателя Комитета свободы слова Ольга Червакова. По ее словам, Комитет рассмотрит обращение в ближайшее время. Впрочем, она напомнила, что в законодательстве не прописаны механизмы лишения журналиста аккредитации.

В своем обращении Барна также отмечает, что четыре раза обращался к генеральному директору телеканала «1+1» Александра Ткаченко с просьбой предоставить ему прямой эфир «для законного права защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию путем опровержения неправдивой информации относительно меня». По словам нардепа, он не получил никакого ответа.

Напомним, что 2 октября народный депутат от фракции «Блока Петра Порошенко» Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова после его вопроса о неперсональном голосовании парламентария в Раде.

После того как Барна услышал вопрос, он заявил: «Ты какого хрена ко мне подошел, на *** пошел бегом!» Кроме того, Барна спросил, не является ли журналист представителем «нетрадиционной ориентации». Народному избраннику также не понравилось, что «к нему цепляются».