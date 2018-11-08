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За прошедшие сутки, 7 ноября, боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, трижды применив запрещенное вооружение.

Так, по данным штаба ООС, два раза противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ВСУ в районах Павлополя и Луганского, где также применил 120-ти мм минометы.

Боевики продолжают применять гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, вблизи Павлополя оккупанты стреляли из вооружения БМП-1 и зенитной установки ЗУ-23-2.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вольный, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединский.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, за прошедшие сутки, двух оккупантов уничтожены и еще трое - ранены.

С начала суток враг совершил один обстрел позиций ВСУ - вблизи Крымского. Зафиксирован огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.
ForUm

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