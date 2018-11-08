Президент Петр Порошенко проинформировал европейских лидеров о напряженной ситуации на Донбассе, продолжающейся милитаризации и нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму, а также нагнетании напряженности в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Об этом он сказал во время выступления на саммите Европейской народной партии, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Также Президент выразил благодарность европейским лидерам за твердую поддержку, единство и солидарность с Украиной.

Глава государства подчеркнул важность сохранения и усиления санкционного режима против Российской Федерации. Порошенко призвал решительно осудить фейковые выборы 11 ноября на Донбассе, организованные Кремлем.

Важный акцент был сделан на необходимости увеличения международного давления на российскую сторону с целью освобождения украинских политических заключенных.

Порошенко отметил, что 2019 станет определяющим годом и для Украины, и для ЕС. Одной из приоритетных задач станет совместный ответ на вмешательство России в избирательные процессы.

«Если Кремлю удастся вмешательства в выборы в Украине, то этот успех развяжет России руки для вмешательства в выборы в ЕС в мае следующего года», - подчеркнул Президент.