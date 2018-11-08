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Штат Вирджиния стал 18-м, который присоединился к чествованию 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США.

В соответствующей прокламации, изданной губернатором штата Вирджиния Ральфом Нортамом, говорится: «Советский лидер Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа».

Напомним, в начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.
ForUm

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