Штат Вирджиния стал 18-м, который присоединился к чествованию 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США.
В соответствующей прокламации, изданной губернатором штата Вирджиния Ральфом Нортамом, говорится: «Советский лидер Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа».
Напомним, в начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время