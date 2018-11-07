В Киеве в ночь на 7 ноября группа вандалов вывела из строя 5 светофоров, сообщает Центр организации дорожного движения столицы.

Так, были повреждены 1 транспортный светофор на пересечении бульвара Перова и улицы Николая Кибальчича; 2 пешеходных светофора на улице Николая Кибальчича «Школа»; 2 пешеходных светофора на пересечении улиц Николая Кибальчича и Курнатовского.

О случившемся сообщили сотрудникам полиции, которые по непроверенной информации оперативно задержали вандалов – подростков, которых привлекут к ответственности.

Специалисты коммунального предприятия «Центр организации дорожного движения» в 12:00 возобновили работу светофоров.