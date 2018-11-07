также в разделеСтолица
СБУ задержала в Киеве антиукраинского интернет-агитатора 17
В Киеве демонтировали мемориал Героям Небесной Сотни 77
Киев попал в десятку самых загрязненных городов Европы 33
В Киеве задержали мужчину, который бросал камни в окна Генпрокуратуры 27
Реконструкцию Андреевской церкви ускорят 24
За неделю гриппом заболели 11 тысяч киевлян 59
Призывная кампания в Киеве – на грани срыва, призывников ищет полиция 127
В Киеве сегодня состоится благотворительный спектакль, чтобы оплатить лечение актера ТЮЗа 52
Правоохранители задержали вице-президента ФБК 36
Ночное ДТП в Киеве: Mitsubishi догнал и протаранил Peugeot 23
В одном из столичных ТРЦ иностранец устроил поножовщину 19
В Киеве BMW вылетел с дороги и снес 2 дерева 26
Теперь в Украине поменять права можно за 20 минут 109
Столичные власти работают над реконструкцией кварталов с устаревшим жилфондом 26
ДТП в Киеве: В «Славуту» въехала «Газель» 25
Киевляне требуют компенсацию за отсутствие горячей воды 40
Возле шести станций киевского метро оборудуют велопаркинги 14
В столичном парке Славы родители похоронили урну с прахом младенца 36

В Киеве в ночь на 7 ноября группа вандалов вывела из строя 5 светофоров, сообщает Центр организации дорожного движения столицы.

Так, были повреждены 1 транспортный светофор на пересечении бульвара Перова и улицы Николая Кибальчича; 2 пешеходных светофора на улице Николая Кибальчича «Школа»; 2 пешеходных светофора на пересечении улиц Николая Кибальчича и Курнатовского.

О случившемся сообщили сотрудникам полиции, которые по непроверенной информации оперативно задержали вандалов – подростков, которых привлекут к ответственности.

Специалисты коммунального предприятия «Центр организации дорожного движения» в 12:00 возобновили работу светофоров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги