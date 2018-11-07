Сегодня, 7 ноября, в полдень, возле складов ракетно-артиллерийского вооружения воинских частей Вооруженных сил Украины на Черкасщине и в Запорожье часовые обнаружили беспилотные летательные аппараты.

В обоих случаях часовые открыли огонь по БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Мобильные группы военных частей обследовали прилегающие территории и задержали лиц, управлявших БПЛА. Немедленно было сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в зоне их ответственности», - говорится в сообщении.

В ходе выяснения обстоятельств событий было установлено, что полеты БПЛА вблизи складов ракетно-артиллерийского вооружения происходили в рамках плановых антитеррористических учений с целью проверки надежности охраны объектов повышенной опасности.

«Личный состав дежурных смен действовал четко и уверенно, выполняя боевые задачи по охране и обороне указанных военных объектов», - заявили в Минобороны.