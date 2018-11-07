Памятник пограничникам на Аллее боевой славы в парке Победы в Николаеве разрисовала свастикой пожилая женщина, сообщает «Новости-N».

Об этом свидетельствует видео с камер уличного наблюдения, имеющееся в распоряжении издания. На видео видно, что сгорбленная старушка с палочкой пришла к памятнику, и некоторое время неспешно ходила рядом, ожидая, пока уйдут люди.

После бабушка взобралась на постамент и разрисовала памятник.

Инцидент произошел 8 сентября.