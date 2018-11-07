Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» просит Хозяйственный суд Киева взыскать с Кабинета Министров компенсацию в размере 6,6 млрд гривен.

Об этом говорится в определении суда, передают Українськi Новини.

В октябре «Нафтогаз» обратился в суд с иском к Кабинету Министров о взыскании в счет возмещения причиненного вреда в размере 6 633,86 млн гривен.

Исковые требования обоснованы тем, что Кабмин своим бездействием, которое состоит в неопределении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, нанес компании ущерб на данную сумму.

Постановлением Хозяйственного суда города Киева от 3 октября принято исковое заявление к рассмотрению и открытию производства.