также в разделеЭкономика
Локомотив General Electric выводят на железные дороги Украины 16
В Украине начали массово регистрировать наемных работников 30
Словенская авиакомпания решила уйти из Украины 19
Кабмин решил проверить тарифы «Укрпочты» на доставку пенсий 13
Украинцы ежемесячно тратят на продукты около 3 тысяч 13
Импортный газ для Украины подорожал до максимума с 2015 года 40
НБУ против отмены налога на проценты по депозитам 27
Комитет ВР одобрил законопроекты о растаможке «евроблях» 125
НБУ прокомментировал проблемы с ликвидностью украинской «дочки» «ВТБ Банка» 32
Международные резервы Украины выросли до $18,1 миллиарда 26
Кабмин продлил подготовку бюджета-2019 12
Fitch прогнозирует падение гривни до 32 за доллар 46
Гройсман обещает миллиард на развитие кино 21
Верховный суд вернет россиян в порт Черноморска? 79
Посылки из-за границы дороже €100 хотят обложить налогом 97
В Украине продолжает дешеветь бензин 54
Названы покупатели большинства украинских евробондов 42
В Украину едет министр энергетики США 27

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» просит Хозяйственный суд Киева взыскать с Кабинета Министров компенсацию в размере 6,6 млрд гривен.

Об этом говорится в определении суда, передают Українськi Новини.

В октябре «Нафтогаз» обратился в суд с иском к Кабинету Министров о взыскании в счет возмещения причиненного вреда в размере 6 633,86 млн гривен.

Исковые требования обоснованы тем, что Кабмин своим бездействием, которое состоит в неопределении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, нанес компании ущерб на данную сумму.

Постановлением Хозяйственного суда города Киева от 3 октября принято исковое заявление к рассмотрению и открытию производства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги