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В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится, а на выходных ожидается похолодание.

Такой прогноз погоды сделали в Украинском гидрометцентре, сообщает УНИАН.

Так, 8-9 ноября, по всей Украине ожидается солнечная погода. В четверг днем температура воздуха будет в пределах +8...+14 градусов, в пятницу +7...+14 градусов.

В субботу, 10 ноября, на востоке и севере похолодает, температура снизится до +5...+9 градусов. 11 ноября холодная погода охватит также центральные и южные регионы, ночью местами температура опустится до -4 градусов.

 
ForUm

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