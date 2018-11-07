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За последние два месяца работодатели массово регистрируют наемных работников, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Так, в октябре официально трудоустроено 644,6 тыс. наемных лиц, что в 2 раза больше, чем в августе этого года, то есть до принятия правительством Распоряжение №649-р «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения».

В сентябре этого года работодатели официально оформили труд почти 490 тыс. наемных лиц.

Больше всего наемных лиц трудоустроено работодателями, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли - 78 тыс. наемных работников.

На втором месте - сфера общественного питания, там официально зарегистрирован труд 29,3 тыс. человек. На третьем - 18,2 тыс. наемных работников на стройке.

ГФС прогнозируют, что количество официально зарегистрированных рабочих будет расти и дальше.
ForUm

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