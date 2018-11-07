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Депутат Береговского районного совета  от Демократического союза венгров Украины Тиберий Фееш написал заявление о сложении депутатского мандата и выхода из партии, сообщает Mukachevo.net.

Издание отмечает, что самого депутата в Украине не было. Заявление он передал через сына, поскольку сам будет привлечен к ответственности в случае приезда в страну.

Напомним, именно этот депутат был координатором футбольной команды венгерских закарпатцев, которых повез на чемпионат мира среди непризнанных стран. В итоге команда тогда победила, а вот за участников соревнования взялись спецслужбы Украины.

В Федерации футбола Закарпатья призвали «не нагнетать нездорового ажиотажа», но пообещали выяснить все обстоятельства инцидента и наказать закарпатских футболистов, принявших участие в сепаратистском турнире.

Главы Минспорта и МИД Игорь Жданов и Павел Климкин призвали правоохранительные органы отреагировать на инцидент.

ФФУ пожизненно дисквалифицировала всех футболистов, принимавших участие на том турнире.
ForUm

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