В Киеве представители националистических объединений пришли под стены правительств, требуя создать Министерство ветеранов. Об этом сообщает Информатор.

На акцию вышли около 300 человек. Они с флагами и плакатами поднялись по улице Грушевского и окружили здание Кабмина. В рядах митингующих – члены Единого союза патриотов Украины, Национальных дружин, Национального корпуса и Ветеранского братства, бойцы батальона «Айдар», ветераны АТО, а также других военных конфликтов, в том числе войны в Афганистане.

Протестующие требуют учредить в Украине Министерство ветеранов.

Они считают, что процесс его создания затягивается в политических целях. Участники акции уверены, что новая структура должна отвечать за обеспечение соцзащиты тех, кто принимал участие в сражениях на востоке страны. В частности, ветеранам необходима поддержка при трудоустройстве и получении льгот.

К Кабмину пришли участники в костюмах белых куриц. «Куры в Украине живут лучше, чем люди! Я выступаю за улучшение жизни людей, повышение зарплат и понижение тарифов», — сказал один из участников в костюме курицы. Также он отметил, что вместе с другими пикетчиками в необычных одеждах (а их около пяти) не представляет ни одну из организаций.

Напомним, владельцы авто на еврономерах заблокировали центр Киева.

Кроме этого, автоперевозчики заблокировали проезд возле Министерства инфраструктуры.