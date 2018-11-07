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Среднестатистический украинец тратит на продукты 3086 грн в месяц.

Такие данные приводит Государственная служба статистики, сообщает ТСН.

На мясо и рыбу украинцы тратят 500 грн, молочные продукты – 300 грн, на овощи - 175 грн, по 153 грн - на хлеб и кондитерские изделия. На фрукты, сахар и яйца украинцы тратят меньше – 100 грн.

Как ранее сообщал ForUm, инфляция в Украине в сентябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9% месяцем ранее.
ForUm

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