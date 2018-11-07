Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 11 протоколов об административных правонарушениях по фактам декларирования недостоверной информации, несообщения и несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, а также несвоевременного представления деклараций.

Как сообщает пресс-служба НАПК, данные решения принятые на заседании агентства.

Так, 3 админпротокола составлены по результатам проверки деклараций за 2015-2017 годы народного депутата Украины, заместителя председателя Верховной Рады Украины Оксаны Сыроид. Зафиксировано несоответствие задекларированной стоимости автомобиля субъекта декларирования на дату приобретения права собственности. Приобретение автомобиля осуществлялось на основании биржевого договора (соглашения), согласно которому стоимость Suzuki Grand Vitara, который купила Сыроид у своего гражданского мужа, составляла 10 гривен. Однако в декларациях указана стоимость автомобиля, за которую он был приобретен предыдущим владельцем, а именно: 180 тыс. гривен.

Зафиксированы правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотренные частью второй статьи 172-6 КУоАП.

В отношении заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе Национальное агентство составило 2 протокола в связи с несвоевременным представлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. По результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций субъектов декларирования установлено, что заместитель министра несвоевременно подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением дохода от отчуждения Lend Rover Renge Rover 2010 года выпуска, а также - с приобретением в собственность Lend Rover Renge Rover 2013 выпуска.

Не сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в частную собственность транспортного средства Honda Accord 2011 выпуска стоимостью 150 тыс. грн прокурор Киевской местной прокуратуры № 8 города Киева Ольга Денисенко.

Кроме этого, Национальное агентство направило в суд 5 админпротоколов по результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций. Установлено, что несвоевременно без уважительных причин подали декларации депутаты Киевского областного совета и Киево-Святошинского районного совета, старший офицер Национальной гвардии Украины, а также служащие Главного управления ГФС. Ответственность за несвоевременное представление декларации предусмотрена частью первой статьи 172-6 КоАП.