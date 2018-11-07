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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины (№7017).

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте ВР.

Законом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 332-2 «Незаконное пересечение государственной границы Украины».

Устанавливается, что пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора в любой способ в обход пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или по документам, содержащим недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Совершение этих действий в сочетании с насилием или с применением оружия будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Кроме того, в Уголовном процессуальном кодексе Украины законом устанавливается, что следователи органов безопасности осуществляют досудебное расследование преступлений, предусмотренных этой статьей Уголовного кодекса Украины. Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, Верховная Рада приняла данный документ 18 октября.
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