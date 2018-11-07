По оперативным данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, с начала 2018 года корью заболели 36 тыс. 455 человек – 14 тыс. 111 взрослых и 22 тыс. 344 ребенка, от осложнений кори умерли 15 человек, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

По данным медиков, больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 7364 человека: 2164 взрослых и 5200 детей), Ивано-Франковской (всего 3612 человек: 971 взрослый и 2641 ребенок), Закарпатской (всего 3459 человек: 672 взрослых и 2 787 детей), Одесской (всего 2550 человек: 1274 взрослых и 1276 детей), Киеве (всего 2408 человек: 1491 взрослый и 917 детей) и Тернопольской (всего 2120 человек: 773 взрослых и 1347 детей) областях.

Всего с начала года от осложнений кори умерли пятнадцать человек: одиннадцать детей и четверо взрослых.

В течение 44-й недели 2018 года корью заболели 1246 человек - 359 взрослых и 887 детей. Это на 5,5% меньше чем на предыдущей неделе.

Отмечается, что наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший (Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская области).

«Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить самый высокий показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине с 1991 года (42 724 человека в 2006 году)», – говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 27 октября в Мукачево в Закарпатской областной детбольнице умер мальчик — от сердечно-сосудистой недостаточности, развившейся в результате кори, которую лечили на дому.