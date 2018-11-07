Владельцы легковых автомобилей на еврономерах проводят в правительственном квартале массовую акцию протеста с требованием принять законопроект о доступной растаможке авто.

«Сегодня «АвтоЕвроСила» начала масштабную акцию в столице по требованию поддержать народные правки в законопроекты №8487, №8488», – говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

Митингующие заблокировали проезд по улице улицы Грушевского, движение в центре города также затруднено.

Также отмечается, что в случае невыполнения требований протестующих, могут быть начаты массовые бессрочные акции протеста в каждой области Украины.

В связи с проведением массовых мероприятий в Киеве сотрудники полиции несут службу в усиленном варианте, сообщает отдел коммуникации столичной полиций.

«Сегодня, 7 ноября, в Киеве запланировано проведение нескольких мероприятий, большинство из которых будут проходить в правительственном квартале. Сотрудники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, военнослужащие Национальной гвардии Украины и патрульные полицейские обеспечивают охрану правопорядка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда.

Правоохранители призывают организаторов и участников массовых мероприятий не нарушать правопорядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 7 ноября, автомобилисты, которые осуществляют пассажирские перевозки, заблокировали проезд возле Министерства инфраструктуры с требованием уволить руководителя «Укртрансбезопасности» Михаила Ноняка и принятия законопроектов №№ 8487 и 8488, которые предусматривают снижение акциза на растаможку авто.

6 ноября профильный комитет парламента по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал Верховной Раде рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией.

Данные законопроекты парламентарии планируют рассмотреть 7 ноября.