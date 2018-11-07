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Казахстан осуществит запуск двух спутников KazSaySat и KazistiSat - научного и технологического назначения соответственно - с помощью американского носителя Falcon 9 компании SpaceX, сделав выбор в пользу него, а не одной из российских ракет. Об этом заявил пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Асет Нуркенов, сообщает DW.

По словам представителя ведомства, решение продиктовано исключительно финансовыми соображениями - так дешевле. Данные о стоимости пуска Нуркенов озвучивать не стал, сославшись на «коммерческую тайну». При этом он не исключил, что в последующем подобные космические аппараты Казахстан будет отправлять и с космодрома «Байконур».

Запуск будет произведен 19 ноября с космодрома военной базы Ванденберг (штат Калифорния).

KazSaySat был собран в Алма-Ате в Институте космической техники и технологий. Его задача - мониторинг природных явлений, в том числе землетрясений. KazistiSat будет использован для прогнозирования работы аппаратов этой конфигурации в космосе.
ForUm

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