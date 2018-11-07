также в разделеОбщество
С начала года от кори в Украине умерли 15 человек
Филарет будет просить Раду переименовать УПЦ МП 12
В Тернополе второй день подряд бастуют частные перевозчики 16
Омелян снова будет просить Кабмин уволить Ноняка 23
В Константинополе назвали действия РПЦ «сатанинскими» 52
Порошенко одобрил передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату 39
Американский самолет и беспилотник провели разведполеты возле Крыма 18
В ВСУ уже призвали 5 тысяч человек 30
6 ноября. Картина дня 21
Таиланд отменяет визовый сбор для украинцев 23
Избраны эксперты, которые будут отбирать антикоррупционных судей 30
Геращенко: РФ полностью заблокировала освобождение заложников 46
В Староконстантинове возле воинской части задержали подозрительного мужчину 50
На Тернопольщине запретили русскоязычный культурный продукт 89
Порошенко лишил стипендии главврача райбольницы из-за смерти 12-летнего мальчика 36
Нападением Филлипса на украинского посла займется австрийская полиция 32
В Польше украинцев использовали для принудительной работы 39
В Roshen объяснили, как их продукция могла попасть в «Л/ДНР» 61

Министерство инфраструктуры совместно с другими ведомствами проводит ряд профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Радио НВ.

«Как только мы ремонтируем какую-то автодорогу, день-два - на ней несколько трупов обязательно, потому что люди видят, что ровная дорога, радуются, нажимают на газ и их уже ничего не останавливает. Здесь мы делаем ряд профилактических мероприятий. Это программа дорожного движения, которая нами была предложена совместно с МВД, Министерством образования, Министерством здравоохранения и другими для того, чтобы через три года мы сократили детскую смертность до нуля, взрослую смертность - до 35% и через пять-семь лет могли дойти до так называемого Vision Zero, когда смертность около нуля общая», - сказал глава ведомства.

По словам Омеляна, в Украине с каждым годом уменьшается количество ДТП на автодорогах.

«В 2015 году, когда мы пришли в Министерство инфраструктуры, у нас было больше 5 тысяч смертей на украинских автодорогах. В прошлом году, 2017 их стало где-то 3,5 тысячи. В этом году мы видим дальнейшее сокращение, хотя это слишком большая цифра все равно», - сказал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги