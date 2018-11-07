Госдепартамент США сообщил Конгрессу о несоблюдении Россией положений закона о запрете военного применения химического оружия от 1991 года. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщат УНИАН.

«Сегодня Госдепартамент сообщил конгрессу, что мы не можем подтвердить, что Российская Федерация соблюдает условия, установленные Законом о ликвидации химического и биологического оружия 1991 года. Мы намерены действовать в соответствии с положениями этого закона, который предусматривает применение дополнительных санкций, - сказала Нойерт.

Первый пакет ограничений был введен в конце августа 2018 года как реакция США на отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Конгресс США дал России 90 дней для объяснений отравления в Солсбери и предоставления гарантий, что подобное не повторится. Госдепартамент США 6 ноября уведомил Конгресс, что Россия не выполнила этих требований. Это привело к запуску механизма применения второго пакета санкций.



Второй пакет санкций подразумевает введение жестких ограничений в отношении России, пишет Би-Би-Си. Запрет для американских банков на предоставление кредитов правительству России, если это не кредиты на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции. Практически полный запрет на взаимную торговлю. Исключение составляет экспорт из США товаров сельскохозяйственного сектора. Ограничение или заморозка дипломатических отношений между США и правительством России. Запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны. Под эту норму подпадает «Аэрофлот».

Закон также предполагает введение персональных санкций против людей, участвовавших в распространении химического оружия. Речь идет о запрете на любые контракты и сделки между правительством США и людьми из «черного» списка. Кроме того, запрещается импорт в США продукции или услуг, произведенных теми, кто попал под санкции, или связанными с ними компаниями. Исключениями являются товары или услуги, особо значимые для безопасности США, или ситуации, когда заменить поставщика невозможно. «Санкции работают. Они наносят убытки российским властям, а также тем, кто помогает России осуществлять ее подрывные действия. Мы делаем так, чтобы расплата за действиях всех этих субъектов была больше», - сказал представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер.

«Мы хотим донести до них мысль о том, что нельзя и далее безнаказанно совершать такие действия. Санкции будут действовать до тех пор, пока мы не увидим принципиальную смену поведения», - добавил он.

Паралельно с «драконовскими санкциями» в Конгрессе США рассматривается и законопроект, который его авторы окрестили «санкциями из ада». В экономической части законопроекта содержится запрет на операции и замораживание активов в США семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе «Сбербанка», ВТБ, ВЭБа и «Промсвязьбанка».

На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США. Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (но это будет касаться только новых выпусков). Документ предлагает распространить мониторинг нарушения санкций на деятельность страховых компаний и другие пункты, а также признать Россию государством, спонсирующим терроризм. «Законопроекты, рассматривающиеся в Сенате говорят о глубоком и серьезном недовольстве со стороны конгресса, администрации и народа США из-за растущей подрывной деятельности со стороны России. И эта активность [Москвы] сохраняется, несмотря на все шаги с нашей стороны», - сказал представитель Госдепа.

