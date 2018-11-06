Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал подробности передачи президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российской стороне «списка на освобождение» украинских политзаключенных.

В комментарии Крым.Реалии Мустафа Джемилев отметил, что в список вошли украинские граждане, арестованные российскими силовиками в аннексированном Крыму. По словам Джемилева, Эрдоган передал список через человека, близкого к российскому президенту Владимиру Путину.

«Речь идет о наших политзаключенных, арестованных оккупационными властями в Крыму. Точно не помню, их или 70 или 63, все, независимо от национальности... Мы планировали спросить у Эрдогана, что он сделал по этому поводу. Но он сам, еще до наших вопросов, на совещании по стратегическому сотрудничеству сказал, что передал список. Потом на отдельной встрече с ним я спрашивал: «Вы как, передали по линии МИДа»? Он сказал: «Нет, есть ближайший к Путину человек... он обычно в течение 24 часов обязательно все, что мы передаем, доставляет Путину», – рассказал Джемилев.

Он добавил, что, по словам Эрдогана, турецкая сторона пока не получила ответа из России по поводу переданного списка.

Джемилев отметил, что Меджлис крымскотатарского народа «ведет учет арестованных» в Крыму, в этом Меджлису оказывает содействие общественное объединение «КрымSOS».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что передал российской стороне список на освобождение украинских политзаключенных и ожидает успешного решения этого вопроса.

Перед этим он попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских узников Кремля, по поводу которых он пообещал «поговорить с Путиным».