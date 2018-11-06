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Европейский Союз может применить санкции в отношении Италии, если сторонам не удастся достичь договоренности по бюджету страны на следующий год. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам экономики Пьер Московичи, сообщает LIGA.net.

Так, в октябре Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии. По мнению ЕК, данный проект резко нарушает фискальные правила Европейского Союза и может значительно увеличить и без того большой государственный долг.

«Я хочу диалога, но, если мы не сможем достичь согласия, в итоге санкции могут быть применены», - сказал Московичи.

По его словам, у Италии все еще есть неделя, чтобы изменить свои бюджетные планы до конца 13 ноября, и пока никакого решения в ЕК не приняли.

«13 ноября мы ожидаем сильный, точный ответ итальянского правительства», - сказал Московичи.

В свою очередь, министр финансов Италии Джованни Триа заявил, что бюджет страны не изменится, а запланированный дефицит бюджета на следующий год не увеличит огромный государственный долг страны, достигающий 130% ВВП.

 
ForUm

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