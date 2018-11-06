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В кондитерской корпорации Roshen допускают, что продукция под одноименным брендом могла попасть на прилавки магазинов на  оккупированных территориях, а именно в Донецк, Луганск и на территорию Крыма путем продажи конфет третьими лицами. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе корпорации.

«Мы не располагаем достоверной информацией о происхождении сладостей там, но мы не исключаем возможность продажи нашей продукции третьими лицами на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и в аннексированном Крыму. Корпорация не может контролировать перемещение продукции после реализации официальными дистрибьюторами, поэтому допускаем вероятность контрабанды и деятельности перекупщиков», - пояснили в пресс-службе.

В то же время, в компании заявляют, что Roshen не реализует продукцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, как и на территории аннексированного Крыма. 
ForUm

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