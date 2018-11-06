Служба безопасности Украины подтверждает факт проведения обысков у ряда представителей пророссийской общественной организации, в том числе и матери экс-народного депутата от Партии регионов Елены Бережной. Об этом сообщила агентству Интерфакс-Украина спикер СБУ Елена Гитлянская.

«СБУ проводит ряд обысков у членов пророссийской общественной организации в рамках уголовного производства ч.1 ст.109 и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)», - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, входит ли в список людей Е.Бережная, она ответила утвердительно.

Также Гитлянская сообщила, что проводится обыск в одном из помещений, которое принадлежит экс-заместителю бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Ирене Кильчицкой.

«Но это помещение арендует Бережная. К самой госпоже Кильчицкой претензий нет», - отметила спикер СБУ.

Ранее в этот день Кильчицкая сообщила изданию «Гордон», что сотрудники СБУ пришли с обыском в ее офис в Киеве.

«Этот офис используется только для детей. Я сняла его во время Революции достоинства, потому что он находится возле самой школы. Чтобы в случае опасности можно было быстро забрать детей. Я в этом офисе почти не бываю. Секретари здесь занимаются расписанием детей. Никакой бизнес тут не ведется. Сегодня утром СБУ ввалилась в офис. Пять человек проводят обыск. Они никого не впускают и не выпускают», – рассказала Кильчицкая.

По ее словам, сотрудники спецслужб ищут доказательства сепаратистской деятельности матери погибшей в автомобильной катастрофе экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной.

«Они считают, что Елена Бережная – мама погибшей Ирины Бережной, которая была моей подругой, занимается здесь сепаратистской деятельностью. Мама Бережной судится в Венском суде за права на ребенка Ирины. В этом офисе она составляет и отправляет в суд заявления, переводы документов и так далее. Но СБУ полагает, что это ее офис, что тут есть оружие, антиукраинская литература и инструкции по смене государственного строя Украины», – отметила юрист.

Она не исключает, что обыск инициировал бизнесмен Борис Фуксман, который является отцом ребенка Бережной.