Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции взяло дополнительный месяц для полной проверки декларации за 2015 год министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Национальное агентство приняло решение о продлении на 30 календарных дней срока полной проверки декларации, поданной министром инфраструктуры Украины Омеляном Владимиром, за 2015 год (исправленной)», - говорится в сообщении.

Напомним, 13 сентября, НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным Бюро, расходы чиновника существенно превышают его доходы. Сам министр все обвинения отрицает и говорит, что «невозможно найти то, чего нет». Омелян сообщил, что не собирается уходить в отставку.

Соломенский районный суд Киева отпустил министра на поруки.

Позже НАБУ обнародовало фрагменты переписок Омеляна, которые, по мнению следователей, указывают на сокрытие им своих активов.