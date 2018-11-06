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Верховный суд подтвердил, что НАПК действует на основании закона и в пределах полномочий по урегулированию ситуации с обнародованием деклараций должностных лиц СБУ и других, чья работа связана с государственной тайной. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«Верховный суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, которыми установлено, что Национальное агентство действует на основании закона и в пределах полномочий по решению ситуации с обнародованием деклараций должностных лиц СБУ и других лиц, принадлежащих к кадровому составу разведывательных органов или занимающих должности, пребывание на которых составляет государственную тайну», - говорится в сообщении.

Суды пришли к выводу об отсутствии бездействия Нацагентства по утверждению им в соответствии с требованиями статьи 52-1 Закона Украины «О предотвращении коррупции» отдельного порядка представления деклараций должностными лицами, принадлежащими к кадровому составу разведывательных органов или занимающих должности, пребывание на которых составляет государственную тайну.

Соответствующий порядок был разработан Национальным агентством еще в начале 2017 года. Однако из-за законодательного требования об обязательном его согласовании с органами, в которых работают лица, в отношении которых разрабатывается такой порядок, процедура подачи ими деклараций остается неурегулированной.

«У нас есть 10 таких силовых органов, представители которых подают декларации в закрытый контур, в этих органах. Мы направили предложения об утверждении 10 порядков проверки деклараций, отдельно для каждого органа, которые будут учитывать специфику этих органов. Я рассчитываю на то, что согласование порядков будет ускоренно и у нас будут документы, которые позволят разблокировать работу по проверке декларации таких лиц», - заявил глава НАПК Александр Мангул.
ForUm

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