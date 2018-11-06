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5 ноября АО «ВТБ Банк» ввел превентивные ограничительные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«В связи с запросами СМИ Национальный банк сообщает, что сейчас мы наблюдаем некоторое снижение объема ликвидности в АО «ВТБ Банк», которое происходило в процессе сворачивания деятельности банка уже длительное время и было углублено решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 о блокировании активов финансового учреждения», - говорится в сообщении.

Это решение суда фактически лишило АО «ВТБ Банк» возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов.

«Ситуация с ликвидностью в АО «ВТБ Банк» никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков. На сегодня ликвидность банковского сектора составляет более 80 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования», - отметили в НБУ.

Нацбанк осуществляет усиленный мониторинг ситуации, и при необходимости будет принимать меры в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством.
ForUm

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