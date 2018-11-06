также в разделеОбщество
Декларации СБУ: Верховный суд подтвердил, что НАПК все делает правильно 9
В Кабмине объяснили, как оплачивать коммуналку, если субсидия еще не начислена 79
В Праге появился мост имени украинского диссидента 20
В Праге был задержан нардеп Лозовой с фальшивыми евро 146
Нардеп открестился от причастности к убийству Гандзюк 97
5 ноября. Картина дня 27
Украинских водителей призвали сменить летние шины 78
Убийство Гонгадзе: Минюст проверяет всех топ-чиновников того времени 26
Названа причина смерти Гандзюк 129
НАБУ все-таки вручило повестку Мартыненко 33
Швейцария выдала украинца, подозреваемого в мошенничестве на 800 миллионов 25
Стали известны результаты обследования возвращенных Турцией овец 45
СБУ заявила о разоблачении пропагандистов, которые могли повлиять на выборы 104
Пропагандист Филлипс пытался спровоцировать на драку посла Украины 95
Украинку приговорили к пожизненному в Малайзии 1183
Боевика «Оплота» проговорили к 3 годам тюрьмы 23
После смерти Гандзюк в ЕС призвали украинскую власть защитить активистов 59
В Украине уже создали 838 объединенных теробщин 25

Мужчину, который «заминировал» здание в Ивано-Франковске, поместили в психиатрическое учреждение, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

38-летний житель Ивано-Франковска 29 января 2018 5 раз заведомо ложно сообщил о подготовке взрывов, угрожающих гибелью людей и другими тяжелыми последствиями на территории города.

Постановлением Ивано-Франковского городского суда обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 259 УК Украины («Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва»), и, учитывая характер и тяжесть заболевания обвиняемого, к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги