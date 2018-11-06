Мужчину, который «заминировал» здание в Ивано-Франковске, поместили в психиатрическое учреждение, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
38-летний житель Ивано-Франковска 29 января 2018 5 раз заведомо ложно сообщил о подготовке взрывов, угрожающих гибелью людей и другими тяжелыми последствиями на территории города.
Постановлением Ивано-Франковского городского суда обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 259 УК Украины («Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва»), и, учитывая характер и тяжесть заболевания обвиняемого, к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение.
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