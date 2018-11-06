также в разделеПроисшествия
Пожар на Киевщине унес жизни двух детей 9
Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет 15
Бандитские разборки – основная версия стрельбы в Луцке 52
На Киевщине под колесами поезда погибли два человека 23
Во Львове на съемках фильма смертельно ранили мужчину 35
Под Харьковом изнасиловали и убили девочку-подростка 137
В Луцке на автомойке произошла перестрелка, есть жертвы 96
В Харькове автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину 30
На Харьковщение подростки жестоко избили 11-летнюю школьницу 72
Украинцы в результате ДТП участием автобуса в Польше не пострадали 18
В Польше в ДТП попал автобус с украинцами 34
Сутки в ООС: 18 обстрелов, 1 военный погиб, 4 – ранены 23
В прокуратуре отчитались о ходе расследования дела Гандзюк 208
Из-за смерти Гандзюк в Украине пройдут митинги 132
Парень угнал авто ради завоевания симпатии девушки 27
Порошенко обратился к правоохранителям в связи со смертью активистки Екатерины Гандзюк 61
Умерла активистка Екатерина Гандзюк 259
Сутки в ООС: 20 обстрелов, 2 раненых 21

В пгт Солоницевка Дергачевского района в результате ДТП погибли два человека.

По данным пресс-службы полиции Харьковской области, авария произошла 5 ноября в 18:30.

Предварительно, водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 лет. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.

По адресу работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги