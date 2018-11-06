В пгт Солоницевка Дергачевского района в результате ДТП погибли два человека.

По данным пресс-службы полиции Харьковской области, авария произошла 5 ноября в 18:30.

Предварительно, водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 лет. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.

По адресу работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.