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В Праге состоялось открытие моста и таблички в честь украинского диссидента Василия Макуха, 50 лет назад совершившего в Киеве акт самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

«Городской совет Праги принял решение назвать новый пешеходный мост через реку Ботич, которая является притоком Влтавы, в Пражском районе Вршовице в честь украинского диссидента и борца за свободу Василия Макуха. 5 ноября 1968 Макух совершил акт самосожжения на Крещатике в Киеве в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками», - написал он в Facebook.

Символично, что Прага приняла это решение в год 50-й годовщины Пражской весны и трагических событий августа 1968 года. Также символично, что прямо от этого моста берет свое начало улица Украинская в Праге, отметил посол.
ForUm

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