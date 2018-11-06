Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, встретится ли он с российским президентом Владимиром Путиным во время визита в Париж.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.
При этом Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине 30 ноября.
«Мы еще ничего согласовали. Мы не знаем, что это будет хорошее место. Я буду в Париже с другими целями, но мы встретимся на G20», - сказал Трамп.
«Я не уверен, что мы проведем встречу в Париже. Наверное, нет», - добавил он.
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин встретятся в Париже 11 ноября во время празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны.
Участие в торжествах в Париже примет и Президент Петр Порошенко.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры США и РФ могут провести «длительную и основательную» встречу в Аргентине на полях саммита G20.
Саммит G20 в Аргентине запланирован на 30 ноября - 1 декабря.
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