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Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, встретится ли он с российским президентом Владимиром Путиным во время визита в Париж.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

При этом Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине 30 ноября.

«Мы еще ничего согласовали. Мы не знаем, что это будет хорошее место. Я буду в Париже с другими целями, но мы встретимся на G20», - сказал Трамп.

«Я не уверен, что мы проведем встречу в Париже. Наверное, нет», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин встретятся в Париже 11 ноября во время празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны.

Участие в торжествах в Париже примет и Президент Петр Порошенко.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры США и РФ могут провести «длительную и основательную» встречу в Аргентине на полях саммита G20.

Саммит G20 в Аргентине запланирован на 30 ноября - 1 декабря.
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