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За прошедшие сутки, 5 ноября, оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, 1 раз применив запрещенное вооружение. Об этом говорится в сводке штаба ООС.

Враг осуществлял обстрелы оборонительных укреплений ВСУ в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

«Противник избегает активных столкновений, вместе с тем пытается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения», - отметили в штабе.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Именно у этого населенного пункта на Мариупольском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность.

В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Сегодня, 6 ноября, один вражеский обстрел зафиксирован вблизи Павлополяь. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

По данным разведки, за прошедшие сутки, двое боевиков получили ранения.
ForUm

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