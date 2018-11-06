За прошедшие сутки, 5 ноября, оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, 1 раз применив запрещенное вооружение. Об этом говорится в сводке штаба ООС.
Враг осуществлял обстрелы оборонительных укреплений ВСУ в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.
«Противник избегает активных столкновений, вместе с тем пытается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения», - отметили в штабе.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Именно у этого населенного пункта на Мариупольском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность.
В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Сегодня, 6 ноября, один вражеский обстрел зафиксирован вблизи Павлополяь. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.
По данным разведки, за прошедшие сутки, двое боевиков получили ранения.
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