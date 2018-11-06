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По предварительным данным, по состоянию на 1 ноября 2018 международные резервы Украины составляли 16 737  млн долл. США (в эквиваленте). За месяц они выросли на 0,6%, сообщает пресс-служба регулятора.

На изменение объема международных резервов в октябре влияли следующие факторы:

Во-первых, интервенции Нацбанка. Благодаря отсутствию девальвационного давления на курс гривни и наличия избыточного предложения валюты, в том числе за счет поступления валютной выручки от экспорта урожая зерновых, Национальный банк даже получил возможность пополнить международные резервы за счет чистой покупки валюты на межбанковском валютном рынке.

В октябре чистая покупка валюты НБУ составила 198,5 млн долл. За месяц Нацбанк купил – 268,5 млн долл. (в том числе 126 млн долл. по выбору лучшей цены и 142,4 млн долл. по единому курсу) и продал 70 млн долл. (по единому курсу).

Во-вторых, операции правительства. С одной стороны, платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в октябре составили 853 млн долл. (в эквиваленте). Из них 777,8 млн долл. составляли расходы на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). При этом эти расходы были почти полностью компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ, которые составляли 790,7 млн долл. (в эквиваленте).

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 36,8 млн долл. США (в эквиваленте).

«Всего по состоянию на 1 ноября 2018 года, объем международных резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что данные на начало ноября не учитывали недавнее размещение правительством еврооблигаций. Благодаря получению средств, поступивших от этого размещения, по состоянию на 5 ноября международные резервы Украины выросли до 18 069 млн долл. США, что соответствует 3,0 месяца будущего импорта.
ForUm

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