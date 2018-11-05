На причастность к заказу убийства журналиста Георгия Гонгадзе, совершенного в 2000 году, проверяют всех бывших высших должностных лиц того времени.

Об этом сказал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, сообщает Укринформ.

«Главное следственное управление Генеральной прокуратуры продолжает расследование факта организации и подстрекательство к умышленному убийству журналиста Гонгадзе. Также следственным путем проверяется причастность к совершению преступления всех лиц из круга бывших высших должностных лиц Украины и назначен ряд комплексных судебных экспертиз», - отметил Лещина.

Как известно, Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено обезглавленное тело, в котором друзья и родственники узнали тело журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердило, что это тело Гонгадзе.

В феврале 2001 года Генпрокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье «Умышленное убийство».

15 марта 2008 Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД - Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Бывшего начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача в январе 2013 года приговорили к пожизненному лишению свободы.

Однако в апреле 2014 года Генпрокуратура начала пересмотр дела об убийстве Георгия Гонгадзе и проверку причастности к нему тогдашнего президента Леонида Кучмы.

В феврале 2015 Генпрокуратура возобновила досудебное расследование уголовного производства по факту организации умышленного убийства Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, а также по факту превышения власти и служебных полномочий лицами, которые занимали особо ответственное положение, повлекшее особо тяжкие последствия.