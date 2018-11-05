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Новые факты, связанные с коррупционными злоупотреблениями при отчуждении имущества и земельных участков в Министерстве обороны Украины обнародовали сегодня на пресс-конференции «Незаконный приказ министра лишил возможности получить жилье более 12 000 семей военнослужащих» представители общественных организаций.

По утверждениям активистов, в результате злоупотреблений, пострадало 50 тысяч украинцев, а государство понесло огромные убытки, которые оцениваются почти в 50 млн долларов США.

В частности, как сообщил журналист, подполковник запаса Александр Холява, бывшим министром обороны Анатолием Гриценко в 2005 году был подписан незаконный приказ №556, который дал старт коррупционной схеме, по которой из владения военного ведомства было фактически украдено более 20 млн долл. США, предназначенных  для строительства и покупки жилья военнослужащим.

«В ходе расследования деятельности госпредприятия «Инвестжитло» к нам попали документы, свидетельствующие о непосредственной причастности министра Гриценко к махинациям с имуществом. Во-первых, чиновник не имел права без согласия Кабмина передавать высвободившиеся военные объекты с последующим отчуждением. Во-вторых, эта сделка является ничем иным, как скрытой продажей земельных участков, что нанесло государству экономический ущерб. По заключению аудиторского отчета от 17.07.2015 о результатах внутреннего аудита ГП «Инвестжитло», Минобороны только за эти объекты, учитывая рыночную стоимость земли, недополучили почти 50 млн долл. США. А такие «распродажи» в те времена проводились по всей стране», - заявил журналист.

По словам спикера, в дальнейшем по иску ГПУ к министру, этот приказ был отменен, что подтверждается и решением Высшего административного суда Украины. То есть, было доказано незаконное решение министра, которое привело к большим потерям, а вот ответственности за такие действия он не понес.

Как отметил председатель общественной организации «Совет трудовых коллективов Украины Андрей Нечаев, обо всех полученных фактах противозаконной деятельности министра Гриценко изложено в заявлении в Генпрокуратуру Украины.

«Мы требуем у правоохранителей дать правовую оценку деятельности Гриценко на посту министра, когда массово распродавалось имущество Минобороны. Я спрашиваю у Луценко: почему господин Гриценко, натворивший таких дел, до сих пор не сидит в тюрьме», - отметил Нечаев.

«Если человек принимает такие противозаконные решения, то сегодня он должен вернуть каждой семье военнослужащих украденное у них жилье, - отметил председатель общественной организации «Защита и помощь» Андрей Пелюховский.
ForUm

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