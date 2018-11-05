Вчера, 4 ноября, в Киевской области на железной дороге погибли два человека, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Так, в городе Фастов поздно вечером поезд Киев-Ужгород сбил 17-летнего юношу. По словам следователей, работающих на месте трагедии, несовершеннолетний шел по путям и разговаривал по мобильному телефону. Когда заметил поезд, парень пытался спасти свою жизнь и перебежать на соседнюю колею. Однако именно в то время навстречу двигался еще один поезд. У пострадавшего не осталось шансов на спасение.

Кроме того, в городе Белая Церковь вблизи железнодорожной станции «Роток» поезд сбил мужчину. От травм несовместимых с жизнью он погиб на месте. На вид пострадавшему было от 40 до 50 лет. Сейчас личность мужчины устанавливается. Одна из версий, которую рассматривают полицейские - самоубийство. Известно, что машинист подавал мужчине сигнал, однако последний оставался на пути.

По этим фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.