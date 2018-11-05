также в разделеПроисшествия
Во Львове на съемках фильма смертельно ранили мужчину 24
Под Харьковом изнасиловали и убили девочку-подростка 74
В Луцке на автомойке произошла перестрелка, есть жертвы 71
В Харькове автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину 27
На Харьковщение подростки жестоко избили 11-летнюю школьницу 70
Украинцы в результате ДТП участием автобуса в Польше не пострадали 18
В Польше в ДТП попал автобус с украинцами 31
Сутки в ООС: 18 обстрелов, 1 военный погиб, 4 – ранены 22
В прокуратуре отчитались о ходе расследования дела Гандзюк 205
Из-за смерти Гандзюк в Украине пройдут митинги 130
Парень угнал авто ради завоевания симпатии девушки 25
Порошенко обратился к правоохранителям в связи со смертью активистки Екатерины Гандзюк 60
Умерла активистка Екатерина Гандзюк 240
Сутки в ООС: 20 обстрелов, 2 раненых 21
Не поделился спиртным: Две девушки зарезали парня 61
Сутки в ООС: 22 обстрела, потерь нет 17
На Львовщине впервые за 11 лет от бешенства умер человек 29
В Ирпене 15-летняя пассажирка на ходу выпала из маршрутки 45

Вчера, 4 ноября, в Киевской области на железной дороге погибли два человека, сообщает отдел коммуникации областной полиции. 

Так, в городе Фастов  поздно вечером поезд Киев-Ужгород сбил 17-летнего юношу. По словам следователей, работающих на месте трагедии, несовершеннолетний шел по путям и разговаривал по мобильному телефону. Когда заметил поезд, парень пытался спасти свою жизнь и перебежать на соседнюю колею. Однако именно в то время навстречу двигался еще один поезд. У пострадавшего не осталось шансов на спасение.

Кроме того, в городе Белая Церковь вблизи железнодорожной станции «Роток» поезд сбил мужчину. От травм несовместимых с жизнью он погиб на месте. На вид пострадавшему было от 40 до 50 лет. Сейчас личность мужчины устанавливается. Одна из версий, которую рассматривают полицейские - самоубийство. Известно, что машинист подавал мужчине сигнал, однако последний оставался на пути.

По этим фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2600 грн.
10
Теги