Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать на размещение в Польше американских военных баз, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает Белта.

«Я министру иностранных дел сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», - заявил он.

Что касается белорусской внешнеполитической линии, Лукашенко подчеркнул, что она идет от жизни: «Я ничего не придумал. С соседями надо жить хорошо, чего нам с ними ссориться».

«Нам чужого не надо. У нас среднее по европейским меркам государство. Мы в самом центре Европы и этим дорожим», - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко, в частности, обратил внимание на транзитное значение Беларуси, которая со своей транспортной инфраструктурой при нынешней ситуации в регионе оказалась очень востребованной для перевалки тех или иных грузов. Однако это порождает и дополнительные риски. «Выступая перед представителями Запада на Мюнхенской конференции (встреча в Минске основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, – ред.), я им говорил: цените Беларусь, не надо против нас санкции вводить. И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция - все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за собственный счет», - отметил он.

«Сегодня наконец-то они поняли, в чем цена этого куска земли в центре Европы. Не только они. Американцы очень далеко - тоже оценили. Я уже не говорю о старшем брате (речь о России, – ред.)», - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что если белорусы приедут в Украину, то «на комбайнах и тракторах, на троллейбусах и автобусах, мы никогда не придем к вам на танках».

