также в разделеМир
Самолеты РФ устроили провокацию во время учений НАТО 55
Польша может запретить въезд в страну иностранцам без прививок 31
Во Франции умер основатель LVMH 25
На месте крушения Boeing в Индонезии нашли останки 105 погибших 34
Санкции США против Ирана вступили в силу 19
Tesla начинает производство электромобилей в Китае 39
Китайцы начинают строить аэропорт в Антарктиде 111
В США камера видеонаблюдения сняла «телепортацию» 225
Xiaomi выпускает на рынок «бюджетные» ноутбуки на Windows 10 34
Илон Маск испытал туннель для автомобилей под Лос-Анджелесом 97
В Великобритании сорван джекпот почти в $100 миллионов 24
Драма «Крид 2»: Рокки Бальбоа вновь встретится с Иваном Драго 20
Рейтинг партии Меркель вырос 32
Масштабное ДТП в Китае: Грузовик врезался в 30 автомобилей 18
В Швеции обнаружили уникальный электромобиль 70
Ученые запустили суперкомпьютер, который создавался 30 лет 89
Made in China: Китайцы хотят запустить собственную Луну 77
Популярный антивирус перестает работать с некоторыми версиями Windows 75

Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать на размещение в Польше американских военных баз, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает Белта.

«Я министру иностранных дел сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», - заявил он.

Что касается белорусской внешнеполитической линии, Лукашенко подчеркнул, что она идет от жизни: «Я ничего не придумал. С соседями надо жить хорошо, чего нам с ними ссориться».  

«Нам чужого не надо. У нас среднее по европейским меркам государство. Мы в самом центре Европы и этим дорожим», - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко, в частности, обратил внимание на транзитное значение Беларуси, которая со своей транспортной инфраструктурой при нынешней ситуации в регионе оказалась очень востребованной для перевалки тех или иных грузов. Однако это порождает и дополнительные риски. «Выступая перед представителями Запада на Мюнхенской конференции (встреча в Минске основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, – ред.), я им говорил: цените Беларусь, не надо против нас санкции вводить. И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция - все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за собственный счет», - отметил он.

«Сегодня наконец-то они поняли, в чем цена этого куска земли в центре Европы. Не только они. Американцы очень далеко - тоже оценили. Я уже не говорю о старшем брате (речь о России, – ред.)», - заявил Лукашенко.    

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что если белорусы приедут в Украину, то «на комбайнах и тракторах, на троллейбусах и автобусах, мы никогда не придем к вам на танках».
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1760 грн.
8
Теги