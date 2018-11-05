В Луцке Волынской области в результате стрельбы на автомойке один человек погиб, еще двое получили ранения.
Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
«В Луцке на автомойке на улице Набережной около 14:50 произошла перестрелка. По предварительной информации, один человек погиб, двое госпитализированы с огнестрельными ранениями», - сказал он.
В городе введен оперативный план «Сирена», полиция разыскивает злоумышленников.
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