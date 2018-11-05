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В Луцке Волынской области в результате стрельбы на автомойке один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

«В Луцке на автомойке на улице Набережной около 14:50 произошла перестрелка. По предварительной информации, один человек погиб, двое госпитализированы с огнестрельными ранениями», - сказал он.

В городе введен оперативный план «Сирена», полиция разыскивает злоумышленников.

 
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