Львовский суд избрал меру пресечения злоумышленнику, который во время съемок фильма смертельно ранил мужчину.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, инцидент произошел 31 октября.

В тот день, около 04:20, между работником съемочной группы из столицы и львовским прохожим возник словесный конфликт, в ходе которого 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение.

Вследствие травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

Такие действия злоумышленника квалифицировали по ч.1 ст.115 УК Украины – умышленное убийство.

Отметим, что на момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Львовская прокуратура ходатайствовала в Галицком районном суде о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд согласился с позицией прокуратуры.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.

За совершенное лицу грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.