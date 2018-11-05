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В Еврокомиссии подчеркивают необходимость для Киева удвоить усилия для расследования нападения на советника мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк, а также напоминают о необходимости предотвращения подобным атакам.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

«Мы ожидаем, что украинская власть удвоит усилия для быстрого и тщательного расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности» - заявил он.

«Более того нужны ощутимые шаги для предотвращения атак против активистов гражданского общества и журналистов-расследователей в Украине. Гражданское общество является ключевым для любой демократии и крайне важно, чтобы оно находилось под защитой, в частности, в Украине», - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Как сообщал ForUm, 4 ноября умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения. 

19 августа полицейские задержали еще трех граждан, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Гандзюк. Всего по данному делу задержаны пять человек.

В связи с ее смертью уголовное производство было переквалифицировано с попытки убийства женщины на «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК. 

Национальная полиция передала дело Гандзюк в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
ForUm

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