Национальная полиция выполнила все необходимые следственные действия в рамках своих полномочий и по решению Генеральной прокуратуры Украины передала дело сотрудницы мэрии Херсона, активистки Екатерины Гандзюк в Главное следственное управление Службы безопасности Украины. Активисты в связи со смертью активистки потребовали отставки генпрокурора Луценко иглавы МВД Авакова.

Гандзюк умерла в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела.

Бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, который сложил полномочия в конце октября, заявил, что не считает Россию агрессором. Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявляет, что экс-заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг все время придерживался российской точки зрения относительно конфликта на Донбассе.

В Беларуси по подозрению в поставках в РФ санкционной продукции арестовали гражданина Украины.

Президент Петр Порошенко за неполный 2018 год задекларировал почти 124 миллиона гривен прибыли.

Министерство здоровья Польши работает над законопроектом, который запретит въезд в страну невакцинированным гражданам третьих стран.

Кабинет Министров предлагает ужесточить налогообложение посылок из-за рубежа. Так, с 2019 года предлагает уплачивать НДС (налог на добавленную стоимость) при ввозе товаров в международных почтовых отправлениях, стоимость которых превышает сумму в €100 для одного получателя-физлица. Тогда как на сегодня эта сумма должна составлять €150.

Украинская армия, согласно рейтингу Business Insider, - в десятке сильнейших в Европе.

В Малайзии задержанная в конце декабря 2015 года в аэропорту острова Пенанг за провоз 2,1 кг кокаина украинка Клавдия Лопаткина приговорена к пожизненному заключению.

Днем в Луцке произошла стрельба на автомойке, в результате которой один человек погиб, еще двое получили ранения. Одной из основных версий стрельбы следствие рассматривает бандитские разборки двух групп.

Прокремлевский пропагандист Грэм Филипс пытался спровоцировать на драку украинского посла в Австрии Александра Щербу.